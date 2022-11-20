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Перестанут кормить: в Болгарии собираются изменить госпрограмму помощи украинским беженцам

Семен Лавров
06:43 20.11.2022
Ранее, на питание для беженцев с Украины власти Болгарии выделяли отелям по 15 левов в день.
Перестанут кормить: в Болгарии собираются изменить госпрограмму помощи украинским беженцам
© Фото: Hristo Vladev, ZUMAPRESS.com, Global Look Press
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21 ноября в Болгарии национальный оперативный штаб по вопросам миграции пересмотрит гуманитарную программу для беженцев с Украины. Это связано с тем, что ряд владельцев отелей на побережье Черного моря обратились к властям с заявлениями, что выделяемых 15 болгарских левов (около 481 рубля) в день не хватает, чтобы накормить украинцев. Из-за недостаточной господдержки, владельцам отелей приходилось кормить беженцев за свой счет.

«С сегодняшнего дня кормление прекращаем в связи с тем, что у нас больше нет средств платить за их питание», — передает болгарское издание Sofia Globe слова владельца отеля в Приморско Михаила Зегова.

Что касается проживания в отелях, теперь оно будет предоставляться только тем украинцам, которые уже успели заселиться. Все вновь прибывшие будут отправлены в госучреждения. Также с 15 ноября стали поступать сообщения о том, что ряд пунктов размещения перестали кормить украинских беженцев, из-за окончания срока действия программы питания.

При этом, согласно последним данным Болгарского правительственного информационного портала всего в Болгарии по госсхеме проживают 10 175 украинцев.

Ранее сообщалось, что беженцы из Украины начали массово оказываться на улицах в Великобритании. Это связано с постепенным завершением кампании «Дома для Украины».

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