В Германии заявили о «крайне стрессовой ситуации» из-за украинских беженцев

В этом году земля Баден-Вюртемберг приняла более 160 тысяч беженцев, и из них 139 тысяч прибыли из Украины.

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Власти земли Баден-Вюртемберг в ФРГ заявили о «крайне стрессовой ситуации» с беженцами. Об этом пишет немецкая газета Die Welt.

Издание приводит слова министра юстиции федеральной земли Марион Гентгес, которая рассказала, что только в этом году в регион попали 160 тысяч людей, ищущих убежища, и из них 139 тысяч были украинцами. Еще 22 тысячи прибыли из других стран и 3 тысячи человек были приняты в рамках гуманитарной помощи.

Гентес обратила внимание на то, что с их размещением возникли проблемы. Между тем, ожидается, что к зиме количество беженцев увеличится.

Политик считает, что власти Германии должны обеспечить распределение бремени и создать систему распределения беженцев по странам Евросоюза. Однако, по словам Гентес, пока государство не предпринимало попыток сделать это.

В Болгарии с украинскими беженцами также возникли сложности. Ранее власти выделяли отелям деньги на питание для эмигрантов, однако недавно было принято решение пересмотреть программу помощи. Из-за недостаточного финансирования со стороны государства отелям приходилось кормить беженцев за свой счет, и с 21 ноября их владельцы объявили, что прекращают делать это.