Лепс выплатил компенсацию избитому в Санкт-Петербурге мужчине

В связи с этим уголовное дело закрыто.

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Певец Григорий Лепс выплатил компенсацию мужчине, с которым подрался возле клуба в Санкт-Петербурге. В связи с этим было закрыто уголовное дело. Об этом сообщает RT со ссылкой на адвоката потерпевшего Евгения Хейфеца.

«Сумма компенсации, естественно, не разглашается - она та, которую сочли достаточной. Дело прекращено, так как здоровью Дмитрия был причинен легкий вред, сегодня он выписался домой», - сказал адвокат.

Напомним, о драке стало известно 4 декабря. Конфликт начался в баре, затем артист и второй посетитель заведения вышли разбираться на улицу. Там один из охранников певца ударил мужчину, затем Лепс также нанес несколько ударов.

В результате у пострадавшего были зафиксированы ушибы. Были подозрения на перелом носа.