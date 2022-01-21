СМИ сообщили, что Леонида Куравлева перевели в хоспис

По данным СМИ, советский актер Леонид Куравлев якобы переведен в хоспис. Отмечается, что после лечения от пневмонии врачи приняли решение отправить актера в больницу, где ему смогут оказать паллиативную помощь. Пресса сообщает, что буквально несколько часов назад Леонид Куравлев был переведен из отделения реанимации и интенсивной терапии в хоспис.

Об этом сообщает Telegram-канал «112». Ранее у советского артиста, госпитализированного с признаками коронавируса, началось обширное поражение легких. За неделю степень поражения выросла с 5-10% до 25-35%.

Также напомним, что директор Гильдии актеров Союза кинематографистов России Валерия Гущина в беседе со «Звездой», опровергла информацию о том, что актеру Леониду Куравлеву провели экстренную операцию на желудке и вывели специальную трубку для питания.