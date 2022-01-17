СМИ: у Леонида Куравлева выявили обширное поражение легких

У советского артиста Леонида Куравлева, госпитализированного с признаками коронавируса, началось обширное поражение легких. За неделю степень поражения выросла с 5-10% до 25-35%.

Как сообщает «Комсомольская правда», артист продолжает дышать самостоятельно, без помощи аппарата ИВЛ. При этом у него наблюдается сонливость и затрудненное восприятие реальности. Врачи оказывают пациенты всю необходимую помощь.

Ранее Куравлев был госпитализирован в реанимацию в тяжелом состоянии с симптомами коронавируса. Сейчас, согласно сообщениям журналистов, артист находится под постоянным наблюдением врачей в тяжелом состоянии.