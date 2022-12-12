Бут рассказал, будет ли выдвигать свою кандидатуру на выборах

Сегодня стало известно, что Бут стал членом Либерально-демократической партии России. Председатель партии Леонид Слуцкий лично вручил ему партийный билет.

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Виктор Бут, которого удалось вернуть в Россию из США после почти 15 лет тюрьмы, в настоящий момент не собирается выдвигать свою кандидатуру для того, чтобы принимать участие в каких-либо выборах, передает ТАСС.

«Пока не собираюсь», - приводит его слова агентство.

Сегодня стало известно, что Бут стал членом Либерально-демократической партии России. Председатель партии Леонид Слуцкий лично вручил ему партийный билет. Он отметил, что Бут займет в рядах ЛДПР достойное место.

Напомним, что Бута обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер в минувший четверг, 8 декабря. Обмен проходил в аэропорту Абу-Даби.

Адвокат Виктора Бута Алексей Тарасов в беседе со «Звездой» рассказал, что американская сторона пыталась обменять россиянина на двух человек, однако эта попытка оказалась безуспешной.