Адвокат Бута: США предлагали обмен на двух американцев, но это было неравноценно

Российскую сторону не устроило предложение менять Виктора Бута и на Уилана, и на Грайнер, и в итоге американцам пришлось руководствоваться только последней.

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Адвокат Виктора Бута Алексей Тарасов рассказал «Звезде» о попытках американской стороны обменять Бута на двух человек, а не на одного. Но они не увенчались успехом.

«США изначально предлагали осуществить обмен двух граждан США - Уилана и Грайнер - на одного Бута. Российская сторона сочла такой вариант неравноценным, и в конечном счете обмен состоялся в формате "один на одного"», - заметил Тарасов.

По словам адвоката, это были четырнадцать долгих лет, в течение которых Виктор Бут находился под стражей, и работа по осуществлению обмена велась в режиме строгой секретности на протяжении последних нескольких месяцев. Это был диалог напрямую между представителями России и США.

Тарасов подчеркнул, что Виктор очень много времени провел в американских застенках, далеко от своей семьи. И теперь хорошо, что он вернулся на родину к родным - жене, дочери. Тем более что это произошло как раз под Новый год.

Ранее член Общественной палаты РФ Константин Ярошенко заявил, что в ходе обмена Виктора Бута Россия переиграла Америку.