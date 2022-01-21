В Белом доме подтвердили намерения США поставлять на Украину вертолеты Ми-17

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что в Вашингтоне действительно намерены поставлять вертолеты Ми-17 российского производства на Украину. До этого пресса сообщила, что американская сторона раздумывает над возможностью отправки дополнительной военной помощи Украине. Тогда же отмечалось, что украинцам могут быть отданы вертолеты Ми-17, изначально приобретенные США у России для доставки в Афганистан.

«Мы недавно уведомили конгресс о намерении поставить вертолеты Ми-17, так что я бы не сказала, что президент занимает выжидательную позицию», - цитирует РИА Новости слова Псаки.

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины Владимир Мулык заявил, что срок годности вооружения, которое Великобритания поставила Киеву для якобы «сдерживания российской агрессии», истекает. В связи с этим, по его мнению, оружие нужно использовать до того, пока оно не стало непригодным.