В стране и мире Бут заявил, что его незаконно обвинили в торговле оружием Игнат Далакян Виктор Бут также пожаловался на питание в американской тюрьме. © Фото: РИА Новости Читайте нас на: Освобожденный в ходе обмена из американской тюрьмы россиянин Виктор Бут заявил, что Соединенные Штаты незаконно обвинили его в торговле оружием. «Я не был ни во что вовлечен. Я нормальный бизнесмен. Даже судья так говорил», - рассказал россиянин в интервью RT. Кроме того, он пожаловался на питание в американской тюрьме. «Меню было стандартное. Все эти почти 12 лет, которые я провел (в тюрьме США - прим. ред.). Среда - это гамбургер, четверг - кусок ножек Буша, которые ужасно пахнут. Это было несъедобно. В тайской тюрьме, где я просидел два года, хоть что-то можно было заказать. То здесь, в США, я 10 лет не пробовал чеснока укропа, клубники. Я потерял интерес к еде, начал худеть, и я стал заставлять себя есть черед силу. Я потерял мышечную массу. Я заставлял себя есть», - рассказал Бут. Ранее президент Российской Федерации рассказал, кто вел переговоры по делу Виктора Бута. По словам российского лидера, переговорами по обмену россиянина на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер занимались сотрудники ФСБ РФ. Предпринимателя Виктора Бута арестовали в 2008 году в Таиланде в результате операции американских спецслужб и вывезли в США. Спустя четыре года суд в Нью-Йорке признал его виновным в подготовке сговора с целью убийства американских граждан и финансовой поддержке терроризма. Бута был приговорен к 25 годам лишения свободы. Экспертное мнение и аналитика