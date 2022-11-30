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Bloomberg: ключевые страны ЕС выступают за ценовой потолок на нефть из РФ в $60

Ян Брацкий
19:40 30.11.2022
Сообщается, что этот уровень пока не выносился на официальное обсуждение.
Bloomberg: ключевые страны ЕС выступают за ценовой потолок на нефть из РФ в $60
© Фото: Craig Lovell, Globallookpress
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Ключевые страны Евросоюза выступают за снижение предельного уровня цен на нефть из России до $60 долларов за баррель на фоне отсутствия соглашения между странами. Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на свои источники.

«Государства ЕС обсуждают установление лимита цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель, чтобы способствовать достижению соглашения между широким кругом членов блока и G7», - говорится в сообщении издания.

До этого сообщалось, что большинство членов ЕС согласились с потолком в $65-70 за баррель, что категорически не устроило Польшу и страны Прибалтики.

Ранее стало известно, что США оказывают давление на европейские страны, чтобы ввести потолок цен на российскую нефть. При этом в Евросоюзе имеются большие разногласия между государствами по размеру предельной стоимости сырья. До этого стало известно, что переговоры ЕС о потолке цен на нефть зашли в тупик.

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