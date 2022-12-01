В стране и мире В Кремле с иронией отнеслись к новостям о скорых перестановках в правительстве РФ Ян Брацкий Представитель Кремля отметил, что об этом пишут каждый день. © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» Читайте нас на: Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал относиться с иронией к информации некоторых Telegram-каналов о якобы грядущих перестановках в российском правительстве. «Это пишут каждый день. Относитесь к этому с долей иронии», - заявил Песков в беседе с ТАСС. Ранее представитель Кремля отметил, что все попытки создания Западом «трибунала» по Украине не будут легитимными. До этого в МИД Франции заявили, что ведется работа по созданию трибунала по «расследованию действий России на Украине». Подготовка идет совместно с европейскими и украинскими партнерами. Экспертное мнение и аналитика