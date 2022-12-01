В МИД Франции заявили, что «готовят трибунал» по расследованию действий России на Украине

Согласно заявлению представителя французского МИД, он готовится совместно с европейскими и украинскими партнерами.

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Представитель МИД Франции заявил, что готовится совместно со своими европейскими и украинскими партнерами создать трибунал по расследованию действий России на Украине. Согласно его словам, работа уже началась.

«Мы начали работу с нашими европейскими и украинскими партнёрами», — цитирует его RT.

Кроме этого, по словам представителя французского МИД, Франция поддерживает расследование международного уголовного суда в Гааге, проводимого с участием украинской стороны. Он считает, что оно необходимо для привлечения к ответственности виновных в военных преступлениях.

Ранее официальный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявил, что Россия ожидает от международного сообщества принципиальных оценок свидетельств пыток и казней российских военнослужащих украинскими боевиками.

Согласно официальной позиции МО РФ, расправа украинских боевиков над российскими пленными подтверждает живодерскую сущность киевского режима.