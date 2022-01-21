Суд арестовал замглавы Минтранса по делу о мошенничестве

Хорошевский суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношения обвиняемого в мошенничестве заместителя министра транспорта Владимира Токарева. Он будет содержаться под стражей до 18 марта.

«Хорошевским районным судом Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Токарева В.А., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, сроком на 1 месяц 27 суток, то есть до 18.03.2022», - говорится в сообщении пресс-службы суда

По предварительным данным следствия, Токарев, занимая должность первого заместителя генерального директора транспортной компании, в целях хищения крупных денежных средств данной организации вовлек в противоправную деятельность ряд сотрудников из числа руководства данной компании и иных аффилированных организаций.