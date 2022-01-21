Следствие просит арестовать замминистра транспорта Токарева по делу о мошенничестве
Запрос о заключении под стражу будет рассмотрен Хорошевским судом в ближайшее время.
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В суд Москвы поступило ходатайство о заключении под стражу заместителя министра транспорта Владимира Токарева по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе Хорошевского суда. Запрос будет рассмотрен в ближайшее время.
«В суд поступило ходатайство следственного органа об избрании в отношении Токарева меры пресечения в виде содержания под стражей», - цитирует ТАСС сообщение суда.
Заместитель главы Министерства транспорта РФ Владимир Токарев был задержан по делу о коррупции. Позже ему было предъявлено обвинение по статье о мошенничестве с использованием служебного положения. В тот же день Токарева задержали и поместили в изолятор временного содержания.