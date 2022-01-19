СМИ: замглавы Минтранса Токарев задержан по делу о коррупции

По данным СМИ, заместитель главы Министерства транспорта РФ Владимир Токарев задержан по делу о коррупции. До этого уточнялось, что Токарева якобы доставили в Управление на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу в рамках следственных мероприятий. Причем, по информации источника, оперативные действия проводили сотрудники службы экономической безопасности ФСБ. Однако другой источник сообщил, что на данный момент замглавы Минтранса предположительно находится в отпуске до 31 января с последующим увольнением.

«Задержан в порядке ст. 91 УПК как подозреваемый», - сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Ранее прокуратура Украины обвинила главу Минтранса РФ в незаконной переправке лиц через границу. По данным украинского ведомства, речь идет о якобы незаконной авиаперевозке людей в Крым в период с 2014 по 2020 год.