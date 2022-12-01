В Одессе закрыли щитами памятник Пушкину

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Памятник Александру Пушкину в Одессе закрыли деревянными щитами для защиты от вандалов. Об этом пишет местное издание «Думская». В своем Telegram-аккаунте оно опубликовало фотографии с места. На снимках видно, что щиты полностью закрывают памятник.

«Эта скульптура авторства заслуженного художника Украины Александра Токарева. В последнее время на нее часто нападают вандалы, разрисовывают. Наши сотрудники ее отмывают. Поэтому мы проявили инициативу и решили ее временно... защитить. Просто не хочется, чтобы портили общий вид и города, и музея», - цитирует издание директора Одесского литературного музея Татьяну Липтугу.

Осенью в центре Киева сбросили с пьедестала бюст Пушкина. Ответственность за акт вандализма взяли на себя активисты проекта «Декоммунизация. Украина». Они назвали поэта символом русского мира. Вандалы не скрывают, что в их планах разрушение еще восьми памятников и мемориальных досок Пушкину в Киеве, в том числе памятник поэту в Пушкинском парке на проспекте Победы и бюсты в вестибюле станции киевского метро «Университет» и в здании Национальной библиотеки им. Вернадского.

А накануне стало известно, что депутаты городского совета Одессы проголосовали за снос памятника российской императрице Екатерине II и монумента полководцу Александру Суворову. Пока неизвестно, куда перенесут памятники. Возможно, их разместят в так называемом парке имперского и советского прошлого, создать который ранее предложил мэр Одессы Геннадий Труханов.