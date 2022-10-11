В центре Киева сбросили с пьедестала бюст Пушкина

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В центре Киева сбросили с пьедестала бюст великого русского поэта Александра Пушкина. Об акте вандализма рассказали активисты проекта «Декоммунизация. Украина».

«В Киеве демонтировали памятник символу "русского мира" Александру Пушкину в центре столицы», - сообщается в Telegram-канале проекта.

В планах организации разрушение еще восьми памятников и мемориальных досок Пушкину в Киеве, в том числе памятник поэту в Пушкинском парке на проспекте Победы и бюсты в вестибюле станции киевского метро «Университет» и в здании Национальной библиотеки им. Вернадского.

Снесенный бюст Пушкину был установлен в Киеве в 1899 году к столетию поэта и был отлит на средства, собранные преподавателями и гимназистами Киево-Печерской гимназии, о чем свидетельствует надпись на колонне-постаменте «Александру Сергiъевичу Пушкину Кiево-Печерская гимназiя. 1799 - 26 мая 1899». Автором бронзового бюста был скульптор Р.Р. Бах, который в том же 1899 году сделал памятник «Пушкин-лицеист» для Царского Села.

Ранее в Рижская дума проголосовала за снос памятника советским воинам, в 1944 году освобождавшим Ригу.