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Горсовет Одессы проголосовал за снос памятников Екатерине II и Суворову

Ян Брацкий
15:27 30.11.2022
Снос памятника Екатерине II, основавшей город, обсуждался с 2007 года.
Горсовет Одессы проголосовал за снос памятников Екатерине II и Суворову
© Фото: Viacheslav Onyshchenko, KeystonePressAgency, GlobalLookPress
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За снос памятника российской императрице Екатерине II в Одессе проголосовали 43 депутата городского совета из 44. За демонтаж монумента полководцу Александру Суворову - 41 депутат. 24 ноября одесский исполнительный комитет единогласно поддержал снос монументов. Пока неизвестно, куда перенесут памятники. Возможно, их разместят в так называемом парке имперского и советского прошлого, создать который ранее предложил мэр Одессы Геннадий Труханов, пишет «Ъ».

Ранее председатель Российского военно-исторического общества (РВИО), помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что власти Одессы, готовясь к сносу памятника Екатерине II, встают на тропу войны с собственной историей. Он отметил, что этот монумент уже сносили после Февральской революции, но потом он был восстановлен.

До этого председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин инициировал проверку по фактам осквернения установленных в Одессе памятников российскому полководцу Александру Суворову и императрице Екатерине II. Глава СК РФ поручил дать правовую оценку фактам осквернения памятников в Одессе.

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