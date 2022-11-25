«По-любому отомщу»: боец ВС РФ поделился эмоциями после возвращения из украинского плена

Российский боец также ответил на вопрос, осталось ли у него желание вернуться и отомстить.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Российский военнослужащий, освобожденный из плена украинских националистов, в беседе со «Звездой» поделился своими эмоциями в момент взятия в плен.

«Самое такое, что осталось - это момент боя, момент взятия в плен, потом это прием тебя в плен, самое свежее, ну, это самое страшное, вот это самые неприятные эмоции. Остальное - плен пережить русскому человеку - что это такое», - сказал российский военнослужащий.

Также российский боец ответил на вопрос, осталось ли у него желание вернуться и отомстить.

«Моментами проявляется такое, когда очень тяжело было, и ты думаешь - по-любому вернусь, по-любому отомщу за это. Такие моменты бывали, конечно. Моральное и психологическое состояние реально тяжело. Тяжело находиться в плену не физически. Физически перетерпеть реально возможно», - поделился боец.

Ранее вернувшийся российский солдат рассказал о главном издевательстве в украинском плену. Как рассказал боец ВС РФ, во Львове российских военнопленных выгоняли на улицу утром и держали там до вечера.

Материал подготовили: Игнат Далакян и Николай Баранов