Воздушная тревога объявлена почти по всей Украине, включая Киев

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Почти во всех областях Украины, в том числе в Киеве, объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты тревог минцифры страны. По данным ресурса, тревога была объявлена в Киеве в 15:19 ( по московскому времени), после чего предупреждение распространилось по всей территории Украины.

В Telegram-канале городской администрации украинской столицы подтвердили информацию о тревоге.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналистам, какие именно объекты инфраструктуры Украины подвергаются ракетным ударам со стороны РФ. Он объяснил, что в качестве целей выбираются только определенные предприятия.

Исполнительный директор украинского энергохолдинга «ДТЭК» Дмитрий Сухарук заявил, что в стране заканчивается оборудование для восстановления энергетической системы. По его словам, стоимость оборудования, которое нужно приобрести, оценивается в данный момент в сотни миллионов долларов.