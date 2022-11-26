Лавров: украинский народ будет освобожден от неонацистов

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Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что украинский народ будет освобожден от неонацистских правителей, он заслуживает жить в дружбе со славянскими братьями. Об этом министр сказал в рамках документального фильма «Нацизм под следствием».

«Украинский народ будет освобожден от неонацистских правителей, он заслуживает жить в добрососедстве, дружбе, процветании рядом с его славянскими братьями», - заявил Лавров в фильме, показанном на канале «Россия 24».

Также министр заявил, что события на Украине, приведшие к нынешней ситуации, произошли не без влияния внешних сил, которые «превратили нацизм в теорию и практику нынешней украинской власти».

Лавров также сообщил, что линия киевского режима и лично Владимира Зеленского «забрать» Крым обречена на неудачу.

«Зеленский заявляет, что они "победят в этой войне и заберут все свои земли", включая Крым. При этом он забывает историю полуострова. Может, он ее и вовсе не знал, когда "занимался" в Клубе веселых и находчивых. Нисколько не сомневаюсь, что такую линию постигнет неудача», - заявил Лавров.

Ранее Лавров заявил, что Европейский союз и НАТО давно участвуют в гибридной войне на Украине. Он отметил, что ЕС и НАТО предоставляют официальному Киеву разведданные, а США участвуют в определении целей. Глава российского внешнеполитического ведомства также напомнил о помощи украинским боевикам со стороны иностранных инструкторов и участии в боевых действиях наемников.