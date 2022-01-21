Путин заявил, что ожидает от партнеров конкретную и развернутую реакцию на проекты документов по безопасности

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с главой Финляндии Саули Ниинисте заявил, что Москва ожидает получить конкретную реакцию на проекты документов по гарантиям безопасности. Также была отмечена важность соблюдения принципа неделимости безопасности, который закреплен в документах ОБСЕ.

«Владимир Путин подробно информировал об основополагающих российских подходах, подчеркнув, что в Москве ожидают обещанную партнерами по переговорам письменную, конкретную и развернутую реакцию на проекты документов о предоставлении юридических гарантий безопасности Российской Федерации», - сообщает сайт Кремля.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с Энтони Блинкеном в Женеве заявил, что российская сторона хочет услышать от США ответы на предложения РФ по вопросам о гарантиях европейской безопасности.