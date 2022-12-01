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«Я ведь не стулом»: Соболев ответил Кокорину по поводу драки футболистов «Спартака» и «Зенита»

Ян Брацкий
15:13 01.12.2022
Массовая драка между футболистами «Зенита» из Петербурга и московского «Спартака» произошла 27 ноября.
«Я ведь не стулом»: Соболев ответил Кокорину по поводу драки футболистов «Спартака» и «Зенита»
© Фото: Stupnikov Alexander, spartak.com, GlobalLookPress
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Нападающий греческого футбольного клуба «Арис» Александр Кокорин обменялся с форвардом «Спартака» Александром Соболевым сообщениями о недавней драке в кубковом матче с футболистами «Зенита».

Спортсмены обменялись комментариями в социальной сети под фотографией Кокорина из тренажерного зала. Соболев написал в одном из комментариев под постом.

© kokorin9, Instagram*

Напомним Александр Кокорин и бывший игрок сборной России Павел Мамаев стали участниками скандальной драки 8 октября 2018 года. Инцидент произошел в центре Москвы в одном из кафе. От действий футболистов пострадали несколько человек, после чего Кокорин и Мамаев угодили в колонию.

Массовая драка между футболистами «Зенита» из Санкт-Петербурга и московского «Спартака» произошла 27 ноября. Разнять дерущихся долгое время не могли. В итоге главный судья встречи показал шесть красных карточек, по три игрокам каждой команды.  

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