«Я ведь не стулом»: Соболев ответил Кокорину по поводу драки футболистов «Спартака» и «Зенита»

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Напомним Александр Кокорин и бывший игрок сборной России Павел Мамаев стали участниками скандальной драки 8 октября 2018 года. Инцидент произошел в центре Москвы в одном из кафе. От действий футболистов пострадали несколько человек, после чего Кокорин и Мамаев угодили в колонию.

Массовая драка между футболистами «Зенита» из Санкт-Петербурга и московского «Спартака» произошла 27 ноября. Разнять дерущихся долгое время не могли. В итоге главный судья встречи показал шесть красных карточек, по три игрокам каждой команды.

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