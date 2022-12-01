«Я ведь не стулом»: Соболев ответил Кокорину по поводу драки футболистов «Спартака» и «Зенита»
Массовая драка между футболистами «Зенита» из Петербурга и московского «Спартака» произошла 27 ноября.
© Фото: Stupnikov Alexander, spartak.com, GlobalLookPress
Нападающий греческого футбольного клуба «Арис» Александр Кокорин обменялся с форвардом «Спартака» Александром Соболевым сообщениями о недавней драке в кубковом матче с футболистами «Зенита».
Спортсмены обменялись комментариями в социальной сети под фотографией Кокорина из тренажерного зала. Соболев написал в одном из комментариев под постом.
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