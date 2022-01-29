Экс-тренер «Фиорентины» пожалел «напуганного» Кокорина

Российский нападающий Александр Кокорин в составе итальянской «Фиорентины» выглядит напуганным и сбитым с толку. Об этом заявил бывший спортивный директор команды Оресте Чинквини.

Он отметил, что для «Фиорентины» будет минусом, если Кокорин не покинет команду в зимнее трансферное окно. По словам Чинквини, он и все, кто поддерживал российского футболиста в начале его выступления за клуб, сейчас видят совсем другого игрока.

«Мне жаль русского… Сейчас он напуганный и сбитый с толку футболист», - цитирует Чинквини портал Fiorentinanews.

Кокорин играет за итальянский клуб с января 2021 года, сумма его трансфера составила 4,5 миллиона евро. Его зарплата составляет 1,8 миллиона евро за сезон.

Результативными действиями в десяти проведенных играх форвард не отметился, кроме того, он получил несколько травм. Летом появились слухи о том, что руководство «Фиорентины» планирует расстаться с Кокориным и уже предложило его клубам России и Турции.