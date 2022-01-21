Встреча Лаврова и Блинкена в Женеве завершилась

В начале встречи Лавров заявил, что российская сторона хочет услышать от США ответы на предложения РФ по вопросам о гарантиях европейской безопасности. Планировалось, что стороны оценят итоги предварительно состоявшихся переговоров делегаций РФ и Соединенных Штатов, а также дискуссий по линии НАТО и ОБСЕ, чтобы определить, в каком направлении будут развиваться события далее.

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