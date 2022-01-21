В МИД РФ хотят услышать ответы США о своих обязательствах по евробезопасности

Российская сторона хочет услышать от США ответы на предложения РФ по вопросам о гарантиях европейской безопасности. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Женеве.

«Когда вы позвонили мне по телефону и предложили встретиться для того, чтобы вы могли более четко прояснить наши озабоченности, мы сочли это полезной идеей, поскольку рассчитываем, что она поможет вам подготовить конкретные ответы на все наши предложения и внести свои контрпредложения, если у вас таковые есть», - сказал Лавров.

Сегодня стартовали переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и его американского коллеги Энтони Блинкена. Мероприятие проходит в здании отеля «Президент Уилсон». Планируется, что стороны оценят итоги предварительно состоявшихся переговоров делегаций РФ и Соединенных Штатов, а также дискуссий по линии НАТО и ОБСЕ, чтобы определить, в каком направлении будут развиваться события далее.