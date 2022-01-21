В Кремле допускают перенос послания Путина Федеральному собранию

Ежегодное послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию могут перенести. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что это может быть связано с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией.

«Если это будут пиковые значения (заболеваемости. - Прим. ред.), то, наверное, конечно, может быть, будет иметь смысл какое-то время подождать, пару недель», - сказал Песков журналистам.

При этом он отметил, что в Кремле уже научились принимать необходимые меры безопасности при организации подобных мероприятий, в том числе и Большой пресс-конференции Путина в декабре.

В прошлом году послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию состоялось 21 апреля. Социальные вопросы и развитие инфраструктуры стали важными темами в его обращении.