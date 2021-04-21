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Началось ежегодное послание Путина Федеральному Собранию

Анна Назайкина
12:04 21.04.2021
Ранее в Кремле сообщали, что в Послании президент России будет говорить о мерах развития после пандемии COVID-19.
Началось ежегодное послание Путина Федеральному Собранию
© Фото: Пресс-служба президента РФ
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Ежегодное послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию началось в Москве. Как сообщал ранее глава государства, социальные вопросы и развитие инфраструктуры станут важными темами в его обращении.

В Центральном выставочном зале «Манеж» собрались члены правительства, обеих палат парламента, главы регионов. В общей сложности на оглашении послания присутствует 1200 человек. Это первое с начала пандемии мероприятие подобного масштаба, которое проходит в очном формате.

За тем, как соблюдаются меры безопасности в связи с коронавирусом, следят сотрудники Роспотребнадзора. Темы послания традиционно заранее не раскрываются, но именно преодоление последствий пандемии для экономики, бизнеса, социальной сферы, граждан страны, как ожидается, будет в центре внимания главы государства.

Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что именно Путин является автором текста послания, и порой в обращении главы государства к парламенту звучат слова, которые являются настоящей неожиданностью для тех, кто участвовал в разработке основных тезисов.

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