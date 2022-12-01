В Кремле заявили, что НАТО по-прежнему предпочитает воевать до последнего украинца
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК "Звезда"
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В Кремле заявили, что НАТО по-прежнему предпочитает воевать до последнего украинца
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК "Звезда"
Экспертное мнение и аналитика
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