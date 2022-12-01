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Лавров заявил о возвращении НАТО к приоритетам холодной войны

Сергей Лебедев
12:18 01.12.2022
По его словам, русских хотят держать вне Европы.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Thierry Monasse, dpa, GlobalLookPress
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НАТО вернулось к концептуальным приоритетам холодной войны, выработанным 73 года назад. Об этом в четверг заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, Североатлантический альянс хочет держать русских вне Европы.

«Ничего не изменилось: русских хотят держать вне Европы, американцы уже поработили всю Европу, а под контролем держат не только немцев, но и весь Европейский союз. Так что никуда после прекращения холодной войны философия доминирования и односторонних преимуществ не исчезла», - указал глава внешнеполитического ведомства.

Ранее Сергей Лавров заявил, что ОБСЕ участвовала в корректировке огня по позициям ЛНР и ДНР. По его словам, организация становится маргинальными образованием.

Глава МИД РФ также обвинил ОБСЕ в сборе разведданных в интересах Киева. Как утверждает руководитель российского внешнеполитического ведомства, информация с камер наблюдения у линии соприкосновения передавалась украинским боевикам.

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