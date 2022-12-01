Лавров заявил, что ОБСЕ участвовала в корректировке огня по позициям ЛНР и ДНР

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе становится маргинальным образованием, добавил министр.

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Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) принимала участие в корректировке огня по позициям ЛНР и ДНР, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Миссия ОБСЕ, по сути дела, встала на сторону киевского режима, и уже после прекращения ее деятельности вскрылись нелицеприятные факты ее взаимодействия с западными специальными службами. Вскрылись факты участия якобы нейтральных наблюдателей ОБСЕ в корректировке огня по позициям Луганской и Донецкой народных республик», - сказал глава МИД РФ.

Лавров также обвинил организацию в сборе разведданных в интересах официального Киева. Как утверждает глава российского внешнеполитического ведомства, информация с камер наблюдения у линии соприкосновения передавалась украинским боевикам. По мнению министра, ОБСЕ превращается в маргинальную организацию, а Польша, как нынешний председатель, выкапывает ей могилу.

Лавров также обвинил НАТО в возвращении к приоритетам холодной войны. По словам министра, русских хотят держать вне Европы, а американцев - в Европе под контролем Вашингтона.