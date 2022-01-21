Взять штурмом и навести мосты: как проходят тренировки военных инженеров в ЗВО

Штурмовая инженерная группа в общевойсковых комплектах разминирования под прикрытием пуленепробиваемого, противоосколочного щита входит в здание, где засели «боевики». Элитное подразделение гвардейской инженерно-саперной бригады заходит одновременно с севера и юга, чтобы застать условного противника врасплох.

Зачастую штурмовики отрабатывают порядок действий в незнакомых локациях. Для этого идеально подходят заброшенные здания. Для выполнения таких операций необходимо максимально применять смекалку.

Основная площадка для тренировок батальона штурма и разграждения инженерного соединения, дислоцированного во Владимирской области, находится в соседнем регионе. На полигоне Мулино в Нижегородской области оборудованы целые кварталы, имитирующие плотную городскую застройку. При штурме зданий спецназ инженерных войск отрабатывает высотную подготовку. Наступление на неприятеля развивается со всех направлений.

Многоэтажный жилой дом полностью зачищен тремя группами менее чем за десять минут. Штурмовые подразделения инженерных войск, прекрасно показавшие себя в годы Великой Отечественной войны, уже в наше время возродили в Муроме. В 2014 году была вновь сформирована 1-я гвардейская инженерно-саперная бригада центрального подчинения, особо отличившаяся в боях на Курской дуге. Дмитрий Викулин пришел сюда служить по окончанию Тюменского высшего военно-инженерного командного училища.

«Еще в 11-м классе я решил, что хочу стать военным. Подал документы, через военный комиссариат одобрили. Почему на инженера? ВМФ у нас существует, в авиацию могли пойти. Инженер — это интересно. Минирование, разминирование», - рассказал командир штурмового взвода Дмитрий Викулин.

Инженерные войска наводят переправы через водные преграды и помогают преодолевать различные препятствия на суше, решают задачи по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. В 2020 году инженеры бригады принимали участие в операции по восстановлению обрушившегося железнодорожного моста через реку Кола в Мурманской области на ветке, которая соединяет Кольский полуостров с остальной частью России. Свою высокую боеготовность и надежность показал не только личный состав, но и техника, недавно поступившая в войска.

Инженерные войска постоянно модернизируются и развиваются. Только в прошлом году на вооружение соединений и частей войск поступили более пятисот единиц техники и 25 тысяч комплектов инженерного имущества. В том числе, и благодаря этому наши саперы из состава Международного противоминного центра Вооруженных Сил способны решать сложнейшие задачи по разминированию не только в России, но и за ее пределами.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов