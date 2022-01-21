Шойгу поздравил россиян с Днем инженерных войск

Министр обороны Российской Федерации, генерал армии Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов инженерных войск, а также ученых, конструкторов и специалистов оборонно-промышленного комплекса с профессиональным праздником. День инженерных войск отмечается в нашей стране 21 января.

«За многовековую историю военные инженеры не раз проявляли героизм, верность долгу и Отчизне. Их отвага и самоотверженный труд как в военное, так и в мирное время, при ликвидации последствий аварий и катастроф, в ходе гуманитарных миссий достойны самого глубокого уважения и признательности», - цитирует Шойгу издание «Красная звезда».

Министр отметил, что в настоящее время военнослужащие инженерных войск, как и прежде, являются настоящими профессионалами, умело осваивающими сложную современную технику и вооружение, а также беспрестанно совершенствующими свое мастерство. Глава российского военного ведомства выразил уверенность, что личный состав войск продолжит успешно выполнять свою работу, тем самым внося значительный вклад в укрепление обороноспособности РФ.

«Поздравляю всех с праздником, благодарю за верную службу и добросовестный труд!» - написал министр обороны в поздравительном приказе.

Сергей Шойгу пожелал всем россиянам, участвующим в деятельности инженерных войск, крепкого здоровья, благополучия, а также новых достижений на благо Отечества.

Материл подготовили Анна Берестовая и Юрий Хведчин