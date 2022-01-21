Штурмовые отряды инженерных войск прорвали «вражескую» оборону под Ростовом

Свой профессиональный праздник штурмовые подразделения Кингисеппской инженерной бригады встречают на полигоне. Сегодня роду войск исполняется 321 год. Справляться с задачами любой сложности им помогают регулярные тренировки.

Именно военные инженеры пройдут там, где не пройдет больше никто. Штурмовые подразделения Кингисеппской инженерной бригады готовы взломать любую оборону противника - перед их натиском не устоит даже самый подготовленный укрепрайон. Бойцы инженерного спецназа идут к цели по земле, над землей и даже под ней. Для них такие упражнения - обычное дело.

Для инженеров-штурмовиков не существует преград. Их готовят на полосе препятствий особой сложности, на которой есть и долговременные огневые точки, и так называемая «скала» для альпинистских элементов, и даже часть фасада. Все, с чем можно столкнуться при штурме зданий и населенных пунктов.

В соединениях и частях инженерных войск - самое разнообразное вооружение, начиная с новейших автоматов АК-12, заканчивая роботами-саперами «Уран-6», отлично показавшими себя в Сирии. Здесь же - современные БТР-82А, уникальные бронемашины «Тайфун-К» и различная иная спецтехника.

Конкретно Кингисеппская бригада - прославленное соединение. Именно здесь зарождались традиции штурмовых подразделений инженерных войск; столько чемпионов АрМИ нет ни в одном другом соединении войск - результаты победителей вписаны в книгу рекордов Министерства обороны России.

Материал подготовили: Егор Левин, Кирилл Ховрин