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Псаки: США не давали «зеленый свет» РФ для «незначительного вторжения» на Украину

Марина Крижановская
01:28 21.01.2022
Она пояснила, что Байден не сигнализировал о какой-либо возможности российской стороне для «вторжения» на украинскую территорию.
Псаки: США не давали «зеленый свет» РФ для «незначительного вторжения» на Украину
© Фото: Ken Cedeno - Pool via CNP Consolidated News Photos Globallookpress
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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что американский президент Джо Байден в своей речи на недавней пресс-конференции не давал России «зеленого света». Она пояснила, что в контексте украинской ситуации Байден не сигнализировал о какой-либо возможности для российской стороны для «незначительного вторжения» на украинскую территорию, отвечая на соответствующий вопрос. Представитель Белого дома поделилась своим видением происходящего в эфире телеканала CNN.

«Это абсолютно не отражает наши намерения, и это совершенно не тот посыл, который мы и, в первую очередь, президент пытались донести до президента России Владимира Путина», - сообщает ее слова ТАСС.

Ранее президент США отметил, что Штаты должны быть готовы к вызовам, которые якобы могут «исходить от России». Он сообщил, что «если военные пересекут границу Украины - это вторжение, оно встретит серьезный экономический ответ».

Также Байден пообещал удивить своего российского коллегу - Владимира Путина в случае «эскалации» отношений между Москвой и Киевом. Он заявил, что «невиданные» санкции ожидают Москву в случае «эскалации» с Киевом.

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