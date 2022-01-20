Байден заявил, что «невиданные» санкции ожидают Москву в случае «эскалации» с Киевом

Президент США Джо Байден заявил, что российский лидер Владимир Путин «не видел никогда санкций», готовящихся на случай «эскалации» ситуации с украинской стороной. Он сообщил это, отвечая на вопрос, почему угроза нового санкционного давления должна повлиять на Российскую Федерацию.

«Потому что он никогда не видел таких санкций, как те, которые я пообещал ввести, если он совершит этот шаг», - цитирует слова Байдена РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что введение новых санкций в отношении России и членов российского правительства в частности, может обернуться полным прекращением отношений между США и РФ. В то же время Песков поставил вопрос: а была ли хоть раз ситуация, когда рестрикции помогли решить проблему.