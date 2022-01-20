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Байден заявил, что «невиданные» санкции ожидают Москву в случае «эскалации» с Киевом

Марина Крижановская
01:04 20.01.2022
Он пообещал удивить российского президента, если отношения России и Украины будут ухудшаться.
Байден заявил, что «невиданные» санкции ожидают Москву в случае «эскалации» с Киевом
© Фото: Rod Lamkey - CNP Consolidated News Photos Globallookpress
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Президент США Джо Байден заявил, что российский лидер Владимир Путин «не видел никогда санкций», готовящихся на случай «эскалации» ситуации с украинской стороной. Он сообщил это, отвечая на вопрос, почему угроза нового санкционного давления должна повлиять на Российскую Федерацию.

«Потому что он никогда не видел таких санкций, как те, которые я пообещал ввести, если он совершит этот шаг», - цитирует слова Байдена РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что введение новых санкций в отношении России и членов российского правительства в частности, может обернуться полным прекращением отношений между США и РФ. В то же время Песков поставил вопрос: а была ли хоть раз ситуация, когда рестрикции помогли решить проблему.

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