Гаврилов заявил о возможности прорыва по гарантиям безопасности на переговорах Лаврова и Блинкена

Руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что в ходе встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена может произойти прорыв в переговорах по гарантиям безопасности.

«Я надеюсь, что все-таки на встрече нашего министра Лаврова с секретарем Блинкеном все-таки может произойти определенный прорыв в этом направлении, я очень надеюсь на это, на здравомыслие, на прагматизм наших американских коллег», - отметил Гаврилов в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее политолог-американист Малек Дудаков в беседе со «Звездой» выразил надежду, что американской стороне во время переговоров укажут на их двойные стандарты в вопросе гарантий безопасности. Как добавил Дудаков, Соединенные Штаты, разумеется, и сами осознают то лицемерие, с которым они об этом говорят, однако, заметил эксперт, «было бы неплохо, чтобы их в это "макнули головой" в очередной раз».