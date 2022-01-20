Лавров прибыл в Женеву для переговоров с Блинкеном

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Женеву, где в пятницу, 21 января, состоятся его переговоры с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Самолет с главой МИД РФ на борту приземлился в швейцарском городе в 20:36 по местному времени.

Об этом сообщает ТАСС. Ранее руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что в ходе встречи Сергея Лаврова и Энтони Блинкена может произойти прорыв в переговорах по гарантиям безопасности.

Кроме того, напомним, что Блинкен говорил о том, что Соединенные Штаты и Североатлантический альянс готовы к дальнейшему диалогу с Москвой. Госсекретарь США также объяснил, какой он видит цель предстоящей встречи с министром иностранных дел РФ. По словам Блинкена, диалог будет некоей попыткой снизить градус напряженности.