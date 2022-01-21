Песков рассказал о самочувствии Путина
Песков рассказал о самочувствии Путина.
© Фото: ТРК "Звезда"
|
Песков рассказал о самочувствии Путина
Песков рассказал о самочувствии Путина.
© Фото: ТРК "Звезда"
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
|
Картина дня
12:02 В стране и мире
В Индонезии четыре человека погибли в жутком ДТП с грузовиком
10:30 Армия
Военные инженеры продемонстрировали мощь зарядов с тротилом в Подмосковье
08:45 В стране и мире
В Германии выступили за скорейший запуск «Северного потока-2»
05:51 В стране и мире
«Вранье или безграмотность»: Захарова раскритиковала материал Госдепа о «дезинформации» РФ
02:25 В стране и мире
Россиянам рассказали, когда ожидать пик заболеваемости COVID-19
Популярное
В Хабаровском крае дивизионы С-400 «Триумф» подготовили для отбытия в Белоруссию: видео
РВСН получили гиперзвуковые ракеты «Авангард» в рамках перевооружения
«Нет ничего»: Песков о встрече Путина и Зеленского
Серийные поставки морской версии ракеты «Циркон» начнутся в этом году
Новейшая подводная лодка «Магадан» принята в состав Военно-морского флота
Экстремальный холод и точность стрельбы: как проходят проверку БМП-3 для ВС РФ