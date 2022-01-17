Песков заявил об аннулировании пунктов о QR-кодах из перечня поручений Путина

Из перечня поручений президента России Владимира Путина, которые были опубликованы по итогам заседания съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), планируется убрать пункты о законопроектах о QR-кодах. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что это связано с изменением эпидемиологической ситуации в стране.

«Связано это с тем, что действительно изменились эпидемиологические обстоятельства, это было в свою очередь спровоцировано новой волной, которая сейчас активно начинается, волной "омикрона", новыми характеристиками этого штамма, новой динамикой распространения болезни и новым режимом протекания этой болезни у большинства инфицированных. Поэтому вот эти вот первый, второй пункты, мы, конечно, их будем убирать, аннулировать», - сказал Песков журналистам.

Ранее Путин дал правительству и главам регионов поручения, связанные со стремительным распространением нового штамма. Они будут направлены правительству и главам регионов поручения.