Германия предложила Польше разместить ЗРК Patriot на границе с Украиной

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Германия предложила разместить в Польше восемь своих пусковых установок зенитных ракетных комплексов Patriot. Их предполагается установить на границе с Украиной.

«Германия говорит о восьми пусковых установках системы Patriot», - сказал в четверг министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

Ранее глава оборонного ведомства ФРГ Кристина Ламбрехт заявила о договоренности с польской стороной о патрулировании ее воздушного пространства немецкими ВВС и размещении в стране ЗРК Patriot. На этом фоне ряд польских политиков выступили с предложением передать ЗРК Украине.

Однако позже премьер-министр страны Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава не собирается передавать Киеву свои зенитные ракетные комплексы Patriot, поставки которых ожидаются в ближайшем будущем.