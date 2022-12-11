В стране и мире «Теплота всенародной поддержки»: как прошло награждение участников СВО в День Героев Отечества Алексей Курильченко Константин Коковешников На этой неделе Владимир Путин, в Георгиевском зале Большого Кремлевского Дворца, лично вручил Золотые Звезды. Президент пожелал здоровья всем раненым и обратил внимание на то, что бойцы на фронте сейчас защищают не территорию - они защищают наших людей и в ежедневном режиме демонстрируют преданность своему народу. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Пресс-служба президента РФ Читайте нас на: Традиция организовывать торжественные приемы в Кремле по случаю Дня Героев Отечества появилась в России еще девять лет назад. Этот прием должен был стать десятым, но вмешалась пандемия. В итоге было решено изменить сам формат мероприятия, хотя повод для встречи остался прежним. И впервые после снятия ограничений президент лично приветствует участников спецоперации, чтобы вручить им государственные награды. В Георгиевском зале все буквально дышит ратной воинской славой, на его стенах - имена прославленных полководцев. Рядом с ними - Герои России и Советского Союза, кавалеры Ордена Святого Георгия, в честь которого и получил название этот зал. Особенно остро эта связь времен чувствуется сегодня, говорит Владимир Путин. Хотя любовь к Родине передается из поколения в поколение, остается безусловной, наивысшей ценностью. «Мы преклоняемся перед нашими предками, создавшими великую, полную побед историю России, и гордимся солдатами, офицерами, добровольцами, ополченцами, которые воюют сейчас, участвуют в специальной военной операции, с честью выполняют боевые задачи, защищая жизнь и достоинство наших сограждан, отстаивая наше общее право самостоятельно определять свою судьбу... Хочу также обратиться к тем, кто находится на передовой: для меня, для всех наших сограждан каждый из вас - герой. И я очень хочу, чтобы вы почувствовали теплоту наших сердец, теплоту этой поистине всенародной поддержки», - заявил Путин. Первым награду получает замначальника штаба Восточного округа войск национальной гвардии. За плечами Сергея Белозерова - опыт участия в контртеррористических операциях на Северном Кавказе. На Украине Росгвардия проводит зачистку населенных пунктов от националистов. «Бесспорно, это не только моя заслуга. Прежде всего это заслуга бойцов и командиров спецназа Росгвардии. Да, действительно, выполняем непростые боевые задачи, чаще критически опасные. Но важно то, что соответствующая боевая и специальная подготовка делает нашу работу эффективной», - заявил Белозеров. Замкомандира 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ Сергей Иштуганов во главе передового отряда под минометным огнем вступил в бой с превосходящими его силами противником. Отбил 20 атак, но не допустил его прорыва. В другой раз, при форсировании водной преграды, был тяжело ранен, но отказался продолжать лечение и вернулся в строй. «80 лет назад наши деды и прадеды также отстаивали независимость нашей родной страны, ведя беспощадную борьбу за весь русский мир. Как представитель своего соединения и Воздушно-десантных войск заверяю вас, товарищ Верховный Главнокомандующий, что все поставленные перед воинами-десантниками задачи будут выполнены. Спасибо за высокую оценку нашего труда. Враг будет разбит, победа будет за нами!», - заявил Иштуганов. Ефрейтор Давид Малыйкин - самый младший по званию из тех, кто получил звезду Героя России - когда выступает с ответным словом, заметно волнуется. И даже в какой-то момент совсем потерялся и замолчал. Паузу зал заполнил аплодисментами, а президент приободрил и похлопал по плечу. «В это непростое время мы, воины России, готовы с честью приумножать славу русского оружия и не посрамить память наших предков», - сказал Малыйкин. Кажется, будто на передовой нервничал меньше, чем сейчас. Хотя его подвиг, конечно, недюжинного хладнокровия. Десантник управлял БМД-2, когда она попала под обстрел на понтонной переправе. О том дне говорит спокойно и даже как-то буднично. «Заехали туда, начался очень плотный артобстрел... выехали вражеские танки... уничтожил их. Тем самым из плотного обстрела вывел шесть единиц боевой техники», - рассказал Малыйкин. Естественное для каждого чувство самосохранения, по словам Владимира Путина, уходит на второй план для людей, которые живут высшими идеалами. Они, говорит глава государства, не на словах, а на деле доказали свою преданность родине. «Сегодня праздничный день, но мы не должны забывать, действительно, и о тех, кто сегодня не с нами, кто ушел из жизни, защищая Родину, кто находится сегодня на излечении и восстанавливает силы - пожелаем этим нашим ребятам здоровья и благополучия. Мы никогда не должны и не будем забывать об их семьях, о близких, о тех, кто сделал их героями, - это родители, их коллективы, в которых они росли с училищ, со школы, может быть, даже с детского сада, или просто по месту работы. Когда вы говорите о Родине, то никогда не должны забывать, что Родина - это не просто территория. Это люди прежде всего, которых вы защищаете, - вот что такое Родина. Мы все понимаем это и все благодарны вам и вашим боевым товарищам за то, что вы делаете для Отечества», - заявил Путин. Поближе познакомиться с Героями России президент смог уже в ходе неформального общения. Полковник Максим Стефанов едва не погиб, когда по его истребителю Су-34 была выпущена зенитная ракета. Тогда ему удалось увести машину, хотя по приземлении на ней насчитают сразу 28 пробоин. «Командованием была поставлена задача по нанесению ударов по скоплению противника. Задача была выполнена. Летчик он всегда стоит на острие... на острие атаки, той работы, которая выполняется очень большим коллективом», - рассказал Стефанов. Разговор с президентом зашел и том огромном количестве фейков, которые активно распространяется в интернете и западной прессе. Владимир Путин советует - не обращать внимание на вражескую пропаганду, такие вбросы не должны мешать исполнять свой долг перед страной и народом. «Вот сейчас много шума по поводу наших ударов по энергетической инфраструктуре соседней страны. Да, мы делаем это. Но кто начал? Кто ударил по Крымскому мосту? Кто подорвал линии электропередачи с атомной электростанции Курска? Кто не подает воду в Донецк? Неподача воды в миллионный город это акт геноцида. Никто нигде словом об этом не обмолвился вообще, молчок полный. Стоит нам только пошевелиться, что-то сделать в ответ - шум, гам, треск на всю вселенную», - сказал Путин. Чествовали героев в этот день по всей стране. Особенно важно это было тем, кто сейчас находится непосредственно в зоне проведения специальной военной операции. Ордена мужества и медали за отвагу вручили бойцам в непосредственной близости от передовой. Но как бы ни были далеко те, кто сегодня исполняет воинский долг, каждого из них дома ждут семьи. Недавно заработала полевая почта, и поддерживать связь с мужем - признается Юлия Лынова - стало легче. Хотя переживать меньше она, конечно, не стала. Ее супруг - старший лейтенант Даниил Лынов - военным мечтал стать с детства. Из военного училища выпустился в 2019 году. Сейчас командует ротой. Вот только чем конкретно занимается - не рассказывает, секретно. «Честно я горжусь. я очень горжусь, потому что не каждый так может. Это призвание, защищать свою Родину, это долг. Верю, что он скоро уже вернется домой, скоро это все закончится», - рассказала Юлия. В Санкт-Петербурге сотрудники Росгвардии открыли мемориальную доску одному из участников спецоперации своему погибшему боевому товарищу - полковнику Федор Бабаеву. Теперь напоминание о том, что он когда-то жил в этой казарме, будет встречать каждого из курсантов института войск национальной гвардии. Стены зала Славы Музея Победы на Поклонной горе украшены именами героев Великой Отечественной. И именно здесь в день Героев Отечества состоялась церемония гашения марок, посвященных погибшим участникам спецоперации. «Страна должна знать своих героев. Герой - это не только в прошлом, это не только наша славная тысячелетняя военная история - герои живут среди нас, рядом с нами. Мы должны их помнить, знать, гордится и равняться на них», - заявил помощник президента РФ Владимир Мединский. И здесь же, в музее Победы, открылась выставка с говорящим названием «Zаветам Vерны». В интерактивном формате проведена параллель между сегодняшними героями и их легендарными предками времен Великой Отечественной войны. Вот например - 80 лет назад Клавдий Краснояров бросился на амбразуру вражеского пулемета, а Максим Песковой уже в наши дни грудью заслонил сослуживцев от взрыва гранаты. «Есть известная поэтическая строчка - "это нужно не мертвым, это нужно живым". Это нужно нам с вами, потому что если мы забудем все эти события - тогда они повторятся вновь», - рассказал начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков. Имена героев специальной военной операции уже решено включить в новые учебники истории. А имена особо отличившихся бойцов присвоят ряду российских школ. Но самое важное, что необходимо всем нашим бойцам на передовой - это понимание, что их любят и ждут. И зачастую важнее всех наград становятся детские письма, которые ребята по всей стране отправляют в поддержку нашим солдатам-защитникам. «Вы не представляете, как трогательно было читать письмо какого-нибудь школьника, который написал «дорогой солдат». И у взрослых мужиков, которые реально прошли через многое накатывались слезы. В перерыве между боями или еще минуты какого-то отдыха читали эти письма, и действительно, чувствовалась поддержка и патриотизм - вдохновляли на выполнение всех этих задач», - рассказал военнослужащий ВДВ Денис Черняков. Российское движение молодежи ко Дню Героев Отечества в своем Telegram-канале запустили целую серию видеороликов, где школьники читают свои стихи вместе с известными российскими артистами. Начали эту акцию 13-летняя Злата Амелина из Саратовской области и певец SHAMAN с «Посланием воинам-защитникам». Экспертное мнение и аналитика