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С доблестью и честью: кавалер трех орденов Мужества рассказал о подвигах соединения в ходе СВО

14:34 10.12.2022
Майор Черняков отметил, что многие военнослужащие из его соединения были представлены к государственным наградам.
© Видео: Телеканал "Звезда" © Фото: Минобороны РФ
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Военнослужащий соединения Воздушно-десантных войск майор Денис Черняков поделился историями подвигов, совершенных во время наступательных действий, штурма и удержания стратегически важных объектов в рамках специальной военной операции на Украине. Интервью с кавалером 3-х орденов Мужества публикует Министерство обороны России.

Одной из первых задач, стоявших перед военнослужащим, было удержание стратегически важного объекта. По словам майора Чернякова, боеприпасы доставлялись только по воздуху. Денис вместе с сослуживцем захватили трофейный автомобиль, и на нем подвозили боеприпасы, эвакуировали раненых под непрекращающимся минометным и артиллерийским обстрелами.

«На одном из участков мы выполняли задачи по продвижению вперед. Я находился на БПУ соединения. Корректировал артиллерию. Наш пункт управления был (подвергся) артиллерийскому обстрелу. Ряд личного состава получили ранения. Но несмотря на это мы продолжили выполнять поставленную задачу. Велась корректировка артиллерии и мы продолжили уничтожать противника. Личный состав получал, как осколочные, так и огнестрельные ранения», - описывает военнослужащий.

Медицинская помощь при этом всегда оказывалась своевременно, однако эвакуция была возможна не всегда, говорит Денис. Майор Черняков отметил, что многие военнослужащие из его соединения были представлены к государственным наградам.

«Наше соединение с доблестью и честью выполнило данную задачу. Никто не дрогнул. Все с честью выполняли все задачи, которые были поставлены нашему соединению», - отметил он.

Ранее, 8 декабря в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца сегодня прошла церемонии вручения Героям России медалей «Золотая Звезда». В числе приглашенных - более 200 военных и гражданских лиц, проявивших особое мужество и героизм.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.

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