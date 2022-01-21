Барьер пиратству: кадры морских учений России, Китая и Ирана в Аравийском море

Корабли флотов России, Ирана и Китая отработали противодействие морскому пиратству и организацию спасения на море на учениях CHIRU-2022 в Аравийском море.

Учения проходят в Оманском заливе и в воздушном заливе над них. От России в них принимает участие отряд кораблей Тихоокеанского флота. В его состав входят ракетный крейсер «Варяг», большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» и большой морской танкер «Борис Бутома». Всего три флота привлекли 14 боевых кораблей и вспомогательных судов.

Корабли трех стран выполнили артиллерийские стрельбы по морской мишени, осуществили совместное тактическое маневрирование и отработали задачи по поиску и спасению на море. Также отрабатывались навыки досмотра и освобождения условно захваченного судна. В этом участвовал десантный вертолет и спецподразделения ВМС Корпуса стражей исламской революции Ирана.

По завершении учений отряд Тихоокеанского флота продолжат дальний поход. Ранее он принимал участие в международных учениях PASSEX у берегов Индии.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов