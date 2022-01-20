В Оманском заливе с 18 по 22 января проходят совместные учения РФ, КНР и Ирана CHIRU

В Оманском заливе с 18 по 22 января проходят совместные учения России, Китая и Ирана CHIRU 2022. Маневры затронули также и воздушное пространство над Аравийским морем.

От российской стороны принимают участие ракетный крейсер «Варяг», большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» и большой морской танкер «Борис Бутома».

В рамках совместного учения предусмотрены артиллерийские стрельбы по морским целям, совместное тактическое маневрирование, поиск и спасение на море. Будет отработана организация досмотровых действий и освобождение судна, захваченного пиратами.

В дальнейшем корабли ТОФ продолжат переход в Средиземное море, где совместно с силами Северного и Балтийского флотов примут участие в учении межфлотской группировки ВМФ.

Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов