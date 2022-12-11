В стране и мире В Кремле подтвердили факт телефонного разговора Путина и Эрдогана Алексей Курильченко В ближайшее время будет опубликовано официальное сообщение о разговоре двух президентов. © Фото: Turkish Presidency, Keystone Press Agency, Globallookpress Читайте нас на: Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Да. Телефонный разговор был. Готовим сообщение», - цитирует слова Пескова агентство РИА Новости. Напомним, Путин и Эрдоган созванивались в ноябре. Лидеры двух стран подробно обсудили актуальные вопросы сотрудничества Москвы и Анкары в разных сферах. В частности, речь шла о реализации «газового хаба». Экспертное мнение и аналитика