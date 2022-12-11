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В Кремле подтвердили факт телефонного разговора Путина и Эрдогана

Алексей Курильченко
14:49 11.12.2022
В ближайшее время будет опубликовано официальное сообщение о разговоре двух президентов.
В Кремле подтвердили факт телефонного разговора Путина и Эрдогана
© Фото: Turkish Presidency, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Да. Телефонный разговор был. Готовим сообщение», - цитирует слова Пескова агентство РИА Новости.

Напомним, Путин и Эрдоган созванивались в ноябре. Лидеры двух стран подробно обсудили актуальные вопросы сотрудничества Москвы и Анкары в разных сферах. В частности, речь шла о реализации «газового хаба».

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