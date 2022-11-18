В Кремле раскрыли подробности телефонного разговора Путина и Эрдогана

Как утверждается, особое внимание уделено перспективам реализации инициативы создания на территории Турции крупного «газового хаба».

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В Кремле раскрыли подробности телефонного разговора президента России Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как утверждается на сайте Кремля, лидеры двух стран подробно обсудили актуальные вопросы сотрудничества Москвы и Анкары в разных сферах. В частности, речь шла о реализации «газового хаба».

«Особое внимание уделено перспективам реализации выдвинутой президентом России в октябре и поддержанной Реджепом Тайипом Эрдоганом инициативы создания на территории Турции крупного “газового хаба”», - говорится в сообщении.

На фоне продления на 120 дней срока действия Стамбульских соглашений о вывозе украинского зерна российский и турецкий президенты обратили внимание на важность полного выполнения этих договоренностей.