Политолог спрогнозировала дальнейшие переговоры между Россией и США

От переговоров главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном не следовало ждать значительных результатов, однако диалог между государствами будет продолжаться, считает политолог Наталия Елисеева.

«Понятно, что каких-то серьезных ожиданий здесь нет, потому что есть темы по которым мы не договоримся никогда, потому что каждое государство отстаивает свои интересы и свою позицию. Но точки соприкосновения по каким-то небольшим темам конечно же могут быть найдены», - прокомментировала она «Звезде».

По мнению эксперта, ранее американский лидер Джо Байден сделал ряд заявлений, в ключе которых возможны дальнейшие переговоры.

«Я полагаю, что будут обсуждаться вопрос общей безопасности, потому что он несколько "подвис". К каким-то общим знаменателям все-таки будут стараться прийти», - добавила Елисеева.

Также политолог назвала неоднозначным вопрос новых санкций, и отметила, что было абсолютно закономерно, что американцы попытаются вести новые ограничения против РФ .

«Какие-то комментарии по этому вопросу тоже будут. Но если мы посмотрим на тот же перечень лиц, которые входят в санкции, то он несколько странный», - резюмировала Наталия Елисеева.

Ранее руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов сделал предположение, что по результатам встречи Сергея Лаврова и Энтони Блинкена может произойти прорыв в переговорах по гарантиям безопасности.

Напомним переговоры главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном прошли в Женеве.