В МИД заявили что действия по безопасности будут зависеть от реакции США и НАТО на предложения РФ

Россия оставляет за собой право выработать действия по своей безопасности в зависимости от реакции США и НАТО на ее предложения, заявили в пятницу в МИД РФ.

«Оставляем за собой право выработать дальнейший алгоритм действий по обеспечению интересов безопасности России в зависимости от реакции США и НАТО на наши предложения», - говорится в письменных ответах Министерства иностранных дел на вопросы, поступившие к ежегодной пресс-конференции Сергея Лаврова.

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что выдвинутые Москвой предложения являются реалистичным видением возможности стабилизировать ситуацию по части европейской безопасности и создать условия для мирного сосуществования России и западных стран.

Ранее Лавров по итогам встречи с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок заявил, что российские предложения по гарантиям безопасности не являются угрозой, а угрозы санкций Запада в адрес Москвы назвал эмоциями, добавив, что в России будут делать выводы, основываясь на конкретных делах.

По словам замминистра иностранных дел РФ Александра Грушко, предложения РФ по гарантиям безопасности - это призыв «включить голову» к странам НАТО и отвести ситуацию от критической черты.