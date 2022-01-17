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Замглавы МИД РФ: предложения по гарантиям безопасности - это призыв к НАТО «включить голову»

Елизавета Потейчук
20:37 17.01.2022
Александр Грушко подчеркнул, что предложения РФ по гарантиям безопасности - это предостережение, а не угроза.
Замглавы МИД РФ: предложения по гарантиям безопасности - это призыв к НАТО «включить голову»
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что предложения по гарантиям безопасности - это призыв «включить голову» к странам НАТО и отвести ситуацию от критической черты. Грушко также подчеркнул, что предложение России полностью соответствует принципам, которые зафиксированы в основополагающих документах ОБСЕ.

«Наши предложения - это апелляция к здравому смыслу, призыв включить голову и сделать шаги, которые объективно требуются, чтобы отвести нынешнюю ситуацию в области безопасности от опасной черты», - отметил дипломат в интервью изданию «Коммерсантъ».

Кроме того, замглавы МИД РФ подчеркнул, что предложения России по гарантиям безопасности не предусматривают угрозы или ультиматума. Это лишь предостережение. Также Грушко предложил иностранным партнерам взглянуть на ситуацию в сфере безопасности рационально. Дипломат уверен, что если бы проводился соцопрос в любом западноевропейском городе, то предложения Москвы «граждане с неотравленным западной демагогией мировоззрением поддержали бы их».

«Мы никому не угрожаем. Мы предостерегаем. Наша позиция абсолютно понятна и предсказуема. И мы ее четко изложили, теперь ждем такой же честной реакции», - добавил Грушко.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что российская сторона на переговорах в Женеве не пойдет на уступки по вопросам стратегической безопасности и не поддастся на давление со стороны США. Он также подчеркнул, что основной целью России на переговорах в Женеве было получение гарантии нераспространения НАТО на восток.

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